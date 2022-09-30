ФАС проверит цены на обмундирование в «Военторге», «Спортмастере» и HAKKI | 360°

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ФАС проверит цены на обмундирование в «Военторге», «Спортмастере» и HAKKI

ФАС проверит обоснованность роста цен на обмундирование и спецодежду в «Военторге»

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Покупатели пожаловались на рост цен на экипировку, обмундирование, снаряжение и другую продукцию армейского назначения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила на сайте, что проведет проверку в «Военторге», «Спортмастере» и HAKKI.

«В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — заявили в ведомстве.

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Специалисты решили устроить проверку в трех популярных сетях: «Военторге», HAKKI и «Спортмастере». Они запросили отчеты по изменению оптовых и розничных цен на эти товары в период с августа по сентябрь 2022 года.

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Продавцам также придется объяснить, почему они изменились. Если ФАС найдет в действиях предпринимателей нарушения, то предпримет меры антимонопольного реагирования.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. После этого в охотничьих, спортивных, туристических магазинах и военторгах взлетели продажи, сообщил «Коммерсант». В топе покупок — обувь, военная форма, термобелье и спальные мешки.

ФАС России

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