ФАС проверит сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сделку группы компаний «Яндекс.Такси» по покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК «Везет». Ведомство изучит, не будет ли нарушена конкуренция на рынке.

«ФАС России проверит информацию о покупке компанией „Яндекс.Такси“ части активов группы „Везет“ на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством»», — привел «Интерфакс» заявление ведомства.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил, что компания может предоставить антимонопольной службе всю желаемую информацию при необходимости.

Накануне стало известно, что «Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК «Везет». Большая часть денежных средств будет выплачена по результатам данной интеграции. Предполагается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года.

«Яндекс.Такси» уже ранее планировал выкупить все активы «Везет» начиная с 2019 года, однако ФАС тогда не согласовала сделку.