ФАС потребовала обосновать рост цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от застройщиков обосновать причины роста цен на жилье за последние годы. Об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщил ТАСС.

Контролирующий орган рассматривает статистику по объектам за довольно продолжительный период. Сравниваются цены на старте продаж и на сегодняшний день. Помимо этого, запрашиваются и другие документы, в том числе о разрешении на ввод в эксплуатацию и завершении реализации проекта.

Согласно тексту обращения, которое территориальный орган ФАС направил одному из застройщиков, организации необходимо обосновать причину роста цен на один квадратный метр с 2019 года по настоящий момент. Речь идет об объектах как жилого, так и нежилого назначения. У некоторых девелоперов запросили помесячную статистику роста цен начиная с 2018 года и обоснование к ним.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ФАС представить ему доклад по итогам проверки обоснованности роста цен на жилье в российских регионах. Глава государства обратил внимание, что в некоторых субъектах жилье подорожало сразу на 30%.