ФАС передумала и предложила заморозить цены на газ

ФАС предложила заморозить индексацию цен на газ в 2020 году. Несколько дней назад ведомство предлагало проиндексировать их на 3%.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы.

7 апреля ФАС опубликовала проект документа об индексации оптовых цен на газ, предназначенный для продажи населению, на 3% с 1 июля 2020 года. В службе объяснили, что публикация таких проектов входит в число полномочий ФАС. При этом учитываются данные прогноза социально-экономического развития РФ, согласно которому индексация цен на газ с 2020 года не будет превышать 3%.

Теперь ФАС подготовила письмо с предложением заморозить цены на газ. Письмо направлено на рассмотрение правительства.

В 2018 году цены на газ индексировали на 3,4%, в 2019-м повышение составило 1,4%.

В качестве одной из мер поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса правительство до конца года отменило штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.