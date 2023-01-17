Деньги 17 января 2023, 18:38 ФАС оштрафовала Apple более чем на миллиард рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда рублей РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Apple на 1,1 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Компания Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в их приложениях», — сказано в сообщении ФАС.

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Apple должна выплатить штраф в течение двух месяцев после вступления в законную силу документа о наложении штрафа.

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Ранее жительница Ижевска обратилась в суд с исковым требованием к компании Apple. Она потребовала от корпорации восстановить работу сервиса бесконтактных платежей Apple Рау, который перестал работать в России из-за санкционных ограничений.

Суд в этом процессе встал на сторону Apple, указав истцу, что недоступность сервиса бесконтактных платежей не может расцениваться как недостаток работы программного обеспечения смартфона.