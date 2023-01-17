17 января 2023, 18:38
ФАС оштрафовала Apple более чем на миллиард рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Apple на 1,1 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Компания Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в их приложениях», — сказано в сообщении ФАС.
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Apple должна выплатить штраф в течение двух месяцев после вступления в законную силу документа о наложении штрафа.
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Ранее жительница Ижевска обратилась в суд с исковым требованием к компании Apple. Она потребовала от корпорации восстановить работу сервиса бесконтактных платежей Apple Рау, который перестал работать в России из-за санкционных ограничений.
Суд в этом процессе встал на сторону Apple, указав истцу, что недоступность сервиса бесконтактных платежей не может расцениваться как недостаток работы программного обеспечения смартфона.
Apple
ФАС России
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