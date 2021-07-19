ФАС не увидела оснований для подорожания хлеба в России

В России сейчас нет предпосылок для подорожания хлеба, но при появлении признаков нарушений будут предприняты меры. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В ведомстве указали на то, что производители хлеба и муки получают господдержку, поэтому оснований для роста цен на продукцию в настоящее время нет, сообщил ТАСС.

«В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования», — заверили в службе.

Информацию о том, что уже в августе в России могут взлететь цены на продукцию хлебозаводов, распространила сегодня газета «Коммерсант». Производители заявили, что рост стоимости может составить 7-12% из-за подорожания сырья, упаковки и транспортировки.

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, хотя сам хлеб подорожал на один рубль год к году, все виды сырья подорожали в несколько раз: цена маргарина выросла на 38%, на 26% подскочили цены на упаковочный материал, на 9% вырос в цене сахар.

В Минсельхозе при этом считают, что цены на хлебобулочные изделия стабильны и их роста не предвидится.