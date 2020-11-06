ФАС начал расследование из-за скачка в цене сахара

За октябрь сахар-песок в России подорожал на 18,3%, с начала года — на 57,5%, следует из данных Росстата. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что проводят «большое расследование на рынке сахара».

«В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок», — сообщил Росстат в ежемесячном обзоре индекса потребительских цен.

Цены на сахар выросли практически во всех регионах, наибольший рост отмечался в Курской и Калужской областях — на 29,4% и 27,3% соответственно.

Также за месяц существенно подорожали подсолнечное масло (в среднем по стране на 7,4%) и яйца (6,3%). Заметнее всего цены на подсолнечное масло увеличились в Карачаево-Черкесии (19,9%) и Новосибирской области (18,9%). Яйца сильнее всего подорожали в Республике Крым (15,7%) и Севастополе (15,1%).

В ФАС России заявили, что цены на куриные яйца «подвержены сезонным колебаниям», кроме того, «себестоимость яйца увеличивается из-за волатильности валют».

Что касается подсолнечного масла, то «ощутимый рост цен наблюдается на оптовом рынке, и связан с объективными причинами», уточнили в ведомстве.

Кроме того, служба продолжает «большое расследование на рынке сахара, начатое еще в начале года». ФАС проводит проверки в ряде организаций, в частности, весной проверяли компании «Русагро» и «Продимекс».