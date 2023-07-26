Деньги 26 июля 2023, 19:43 Фальшивых денег в Москве оказалось в 55 раз больше, чем в Подмосковье ГУ ЦБ по ЦФО: в Московском регионе с апреля по июнь выявили 1306 фальшивых купюр и монет РИА «Новости»

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Главное управление Центробанка по ЦФО подсчитало, сколько поддельных купюр и монет выявили во втором квартале 2023 года в банковской системе Московского региона. Всего обнаружили 1306 фальшивых денежных знаков. При чем большинство из них — на территории столицы.

«В столице обнаружено 1283 подделки, 23 — на территории Московской области», — сообщили в ЦБ.

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Чаще всего подделывают купюры крупного номинала. Из общего числа фальшивок пятитысячных банкнот было 986, двухтысячных — 65, а также 186 купюр по 1000 рублей.

Подделывают и монеты. За второй квартал этого года выявили три пятирублевые и 40 штук десятирублевых.

В Подмосковье из 23 фальшивок большинство оказались номиналом 5000 рублей — 21 штука. Оставшиеся две — номиналом 1000 и 2000 рублей.

В целом по ЦФО за тот же срок по количеству выявленных фальшивых денег лидируют Тульская и Воронежская области. За ними следуют Тверской и Владимирский регионы.