    18 мая 2020, 02:37

    Ежемесячная накопительная пенсия в 2021 году снизится

    Валерия Шафирко

    Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году станет меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила газета «Известия».

    Снижение размера ежемесячной накопительной пенсии произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет, или до 264 месяцев — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (у женщин — 55 лет, у мужчин — 60 лет).

    Такой законопроект разработал Минтруд. В ведомстве изданию пояснили, что это обусловлено данными Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян.

    Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в качестве одной из мер по стабилизации рынка труда на фоне пандемии коронавируса предложил сократить НДФЛ в два раза — до 6,5%. Такое предложение стабилизирует в России рынок труда, но ударит по федеральному бюджету. Таким мнением с «360» поделился независимый эксперт Антон Шабанов.