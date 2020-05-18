Ежемесячная накопительная пенсия в 2021 году снизится

Снижение размера ежемесячной накопительной пенсии произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет, или до 264 месяцев — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (у женщин — 55 лет, у мужчин — 60 лет).

Такой законопроект разработал Минтруд. В ведомстве изданию пояснили, что это обусловлено данными Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в качестве одной из мер по стабилизации рынка труда на фоне пандемии коронавируса предложил сократить НДФЛ в два раза — до 6,5%. Такое предложение стабилизирует в России рынок труда, но ударит по федеральному бюджету. Таким мнением с «360» поделился независимый эксперт Антон Шабанов.