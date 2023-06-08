Деньги 08 июня 2023, 16:50 Евростат объявил, что экономика ЕС вошла в рецессию Евростат: экономика ЕС вошла в рецессию после снижения ВВП в квартальном выражении РИА «Новости»

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Внутренний валовый продукт (ВВП) 20 стран еврозон уменьшается второй квартал подряд. Речь идет о начале рецессии, об этом говорят данные Евростата.

Эксперты подсчитали, что в первом квартале показатель вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном, наоборот, упал на 0,1%. Промежуточная и предварительная оценки предполагали рост — на 1,3% и 0,1%.

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Рост фиксировали в четвертом квартале 2022-го: в годовом выражении — на 1,8%. Однако в квартальном произошло снижение на 0,1%.

Общий ВВП стран ЕС в первом квартале, по последним данным, показал рост на 1% в годовом выражении, на 0,1% — в квартальном. Годовой показатель в четвертом квартале 2022-го поднялся на 1,7%, квартальный уменьшился на 0,2%. Внутренний валовый продукт по итогам 2021 года ЕС и еврозоны увеличился — каждый на 5,3%.