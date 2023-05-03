Деньги 03 мая 2023, 08:43 Евросоюз перережет себе поставку товаров через Россию Bloomberg: в 11-м пакете санкций ЕС ограничит транзит товаров через Россию Pxhere

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В очередной пакет антироссийских санкций включат запрет на транзит товаров через Россию. Об обсуждении этой темы в Евросоюзе сообщили источники агентства Bloomberg.

Для ЕС будущий пакет санкций станет 11-м по счету. Чиновники дополнят действующие ограничения, внесут в черный список около 30 человек и ограничат грузоперевозки.

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«Среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы», — сообщили собеседники агентства.

Канада введет санкции против российской оборонной промышленности и ответные меры на случаи нарушения прав человека. Свои предложения подготовят США и Япония. Страны и объединения введут санкции по отдельности, но скоординируют друг с другом. Их главная задача — закрыть лазейки для обхода прежних рестрикций. Результаты предыдущих ограничений и варианты новых обсудят в конце мая на встрече лидеров G7 в Японии.

Ранее председатель комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции сильней ударили по экономике Германии, чем России. По его мнению, они поставили европейцев в невыгодное положение.