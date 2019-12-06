Евросоюз отказался от криптовалюты Facebook Libra
Министры финансов стран Евросоюза запретили обращение Facebook Libra или любого другого стейблкоина на территории объединения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.
По мнению министров, до сих пор сложно представить риски от использования новой денежной единицы. Они выступили с инициативой создать законы, контролирующие хождение криптовалют в Европейском Союзе. Комиссар ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис отметил, что работа над этим уже началась.
В настоящее время Брюссель разрабатывает собственную цифровую валюту. Предполагается, что она станет альтернативой для криптовалют, которыми владеют частные компании.