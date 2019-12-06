Евросоюз отказался от криптовалюты Facebook Libra

По мнению министров, до сих пор сложно представить риски от использования новой денежной единицы. Они выступили с инициативой создать законы, контролирующие хождение криптовалют в Европейском Союзе. Комиссар ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис отметил, что работа над этим уже началась.

В настоящее время Брюссель разрабатывает собственную цифровую валюту. Предполагается, что она станет альтернативой для криптовалют, которыми владеют частные компании.