Евросоюз оставил возможность для покупки золота из России

Еврокомиссия (ЕК) разработала проект мер по усилению антироссийских санкций, сообщило издание Politico. В документ не внесли запрет на импорт готовых ювелирных украшений из России — по мнению авторов статьи, ЕС таким образом оставил лазейку в ограничениях.

В проекте очередного пакета санкций ввели запрет на покупку, импорт или передачу золота, если оно происходит из РФ. Однако меры коснутся лишь монет, золота в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде. О готовых ювелирных изделиях в документе упоминаний нет.

С предложением об ужесточении антироссийских санкций выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что Евросоюз намерен продлить ограничения до января 2023 года.