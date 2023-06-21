Деньги 21 июня 2023, 13:33 Евросоюз не нашел законных оснований для конфискации российских активов Bloomberg: власти ЕС не нашли оснований для полной конфискации замороженных активов России РИА «Новости»

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Власти Евросоюза не планируют полностью конфисковывать замороженные российские активы, поскольку для таких действий нет юридических оснований. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Активы России, заблокированные в европейских странах, оценили в более чем 200 миллиардов евро или 219 миллиардов долларов. Поскольку Евросоюз не нашел законных оснований для конфискации этих денег, власти ЕС сосредоточатся на временном использовании российских средств, сообщил RT.

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«Несмотря на это, ЕС рассматривает два варианта, продолжая изучать, как он мог бы использовать более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) в замороженных активах российского Центрального банка и направить их на Украину», — отметили авторы Bloomberg.

В Евросоюзе разработают соответствующий план и направят его на утверждение лидерам объединения. Работу собираются завершить к ближайшей деловой встрече ЕС в Брюсселе, назначенной на следующую неделю.

Ранее Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от использования выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине. Регулятор пришел к выводу, что подобные действия могут подорвать доверие к евро.