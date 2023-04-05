Деньги 05 апреля 2023, 09:27 Евросоюз назвал сроки переговоров по новому пакету антироссийских санкций Politico: ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после Пасхи Unsplash

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Несмотря на призывы отказаться от санкционной политики, Евросоюз после католической Пасхи обсудит введение 11-го пакета ограничений против России. Об этом сообщило издание Politico.

Одновременно три дипломата на условиях анонимности заявили, что в ближайшее время представители Евросоюза перейдут на новый этап переговоров с Еврокомиссией о введении санкций. Обсуждение пройдет после пасхальных выходных, то есть не раньше 9 апреля.

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Проект 11-го пакета антироссийских санкций начали обсуждать в марте. Представители стран — членов альянса предложили концепцию, но не конкретные меры. В МИД России заявили, что готовы к любому развитию событий и ответят на ограничения.

Французский политик Франсуа Асселино предположил, что в новый пакет санкций примут для обеспечения мер из 10 предыдущих. Он назвал такую стратегию «нескончаемой шуткой». Кандидат в президенты Турции Синан Оган призвал заняться поиском мирного решения конфликта, прежде чем вводить новые рестрикции.