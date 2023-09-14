Деньги 14 сентября 2023, 16:29 Европейский финансовый регулятор обновил ключевую ставку до максимума ЕЦБ резко увеличил ключевую ставку до максимальных 4,5% Википедия

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Ключевая процентная ставка по кредитам в странах Евросоюза поднялась сразу на 25 базисных пунктов и выросла до 4,5%. Это максимальный показатель за последние годы, которые применял Европейский центральный банк (ЕЦБ).

По итогам заседания регулятор также повысил ключевую ставку по депозитам до 4% и ставку по маржинальным кредитам до 4,75%.

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«Процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю», — отметили в официальном сообщении ЕЦБ.

Регулятор подчеркнул, что намерен сохранить эти показатели на любой срок, который потребуется для ограничения экономической активности в условиях сильной инфляции, которая уже начала замедляться, но остается высокой. ЕЦБ намерен добиться возврата к среднесрочному показателю в 2%.

В долгосрочной перспективе ЕЦБ прогнозирует увеличение внутреннего валового продукта еврозоны по итогам 2023 года на 0,7%, что на два базовых пункта ниже прошлого показателя. И на 1% — в следующем году.

Ужесточение кредитно-денежной политики Европейского центрального банка раскритиковали в агентстве Bloomberg. Аналитики пояснили, что постепенный рост ставок не оказал никакого давления на экономику, но грозит сокращением финансовой состоятельности всей еврозоны, что повышает риск возникновения рецессии.

Выход из такого состояния станет мучительным и грозит серьезными последствиями для бизнеса и бюджетов стран Евросоюза.