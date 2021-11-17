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    17 ноября 2021, 13:52

    Европейская валюта снизилась по отношению к рублю

    Мосбиржа: евро упал на 17,25 копейки, а доллар повысился на 5,5 копейки

    Оксана Лавнюженко

    Московская биржа опубликовала последние данные торгов, которые прошли утром в среду, 17 ноября. Об этом написало РИА ФАН.

    Доллар по отношению к рублю повысился на 5,5 копейки и составил 73,18 рубля за валютную единицу.

    Евро, напротив, упал на 17,25 копейки. Его курс сейчас составляет 82,54 рубля.

    По словам аналитика Артема Деева, до конца года курс доллара может остаться в рамках 71-74 рубля, а курс евро — на уровне 82-85 рублей.