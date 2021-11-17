Европейская валюта снизилась по отношению к рублю

Московская биржа опубликовала последние данные торгов, которые прошли утром в среду, 17 ноября. Об этом написало РИА ФАН.

Доллар по отношению к рублю повысился на 5,5 копейки и составил 73,18 рубля за валютную единицу.

Евро, напротив, упал на 17,25 копейки. Его курс сейчас составляет 82,54 рубля.

По словам аналитика Артема Деева, до конца года курс доллара может остаться в рамках 71-74 рубля, а курс евро — на уровне 82-85 рублей.