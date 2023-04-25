Деньги 25 апреля 2023, 11:15 Европе предрекли возврат к национальным валютам Зампред Совбеза Медведев спрогнозировал возврат к национальным валютам в Европе РИА «Новости»

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Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют возможен, учитывая перспективы распространения цифровых денег. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем выступлении на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, не за горами закат финансовой системы мирового развития, крах МВФ и Всемирного банка.

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«Следствие — это отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, чего, естественно, элиты этих стран очень боятся», — отметил политик.

Медведев обратил внимание, что цифровые валюты, в том числе так называемые фиатные, продолжают распространяться.

Он подчеркнул, что не слишком устойчивая к внешним воздействиям валюта Европейского союза стала утрачивать свою роль универсального платежного средства.

Медведев предрек, что возврат к национальным валютам критически скажется на крупнейших европейских структурах и внесет путаницу в расчеты.

Ранее экономист, аналитик Николай Кульбака назвал прогнозы Медведева «странными».