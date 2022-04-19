«Европа закупает рубли в больших объемах». Новый порядок продажи газа из РФ уже повлиял на валютный рынок

После начала продажи российского газа за рубли недружественным странам на Мосбирже, которая торгует валютой, «сложилась интересная ситуация», рассказал «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, есть доказательства того, что Европа «большими объемами закупает рубли».

«Кросс-курс евро к доллару сейчас — 1:0,3, а на внешнем рынке — 1:0,8. Это говорит о том, что кто-то извне заводит в Россию огромное количество евро и меняет их на рубли. А так как евро девать некуда, у нас есть только ограниченные возможности их использования, кросс-курс евро к доллару все время падает», — пояснил экономист.

Он отметил, что на первом этапе после объявления западных санкций ЦБ предпринял грамотные меры для «ограничения панических состояний» на рынке. Сейчас ограничения постепенно снимаются. По мнению Корнеева, ограничения нельзя снимать для внешних финансовых спекулянтов, которые могут влиять на курс доллара и евро на валютной бирже. Ограничивать российские физлица «достаточно бессмысленно», а вот иностранные «могут подождать неограниченное время», как ждут российские бизнесмены, у которых заморожены активы на Западе.

«В ответ на арест активов наших бизнесменов там стоит подержать здесь активы бизнесменов из тех стран, которые ввели для нас ограничения», — считает эксперт.