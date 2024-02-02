Деньги 02 февраля 2024, 10:56 Европа вышла из топ-10 экспортеров российских пиломатериалов РБК: поставки пиломатериалов из России в 2023 году сократились на 10% РИА «Новости»

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В 2023 году Россия экспортировала на 10% меньше пиломатериалов. Европу в десятке самых крупных поставщиков заменили страны Азии, сообщил РБК.

Общий объем поставленной за рубеж древесины сократился с 23 миллионов кубометров до 20,7 миллиона за год. Спросом пользовались обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, брус, в меньшей степени — балансовая древесина, фанкряж и пиловочник.

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Европа не являлась крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов, но в 2023 году вовсе вышла из топ-10, и в нем остались только страны Азии и Иран. Европейских покупателей заменили азиатские. Доля закупок из этих стран увеличивалась постепенно, и с 76% в 2021 году возросла до 98% в прошлом. За последний год поставки в эти государства нарастили на 11%.

Лесопромышленный комплекс России внесли в пятый пакет санкций Евросоюза в апреле 2022 года. Странам запретили импорт древесины и изделий из нее.