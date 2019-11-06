Европа сменит Visa и Mastercard на PEPSI

«Космический» кэшбэк: зачем пластиковые карты запускают в небо? Подробнее

По данным агентства, новая платежная система получит название PEPSI — Pan-European Payment System Initiative. С ее помощью можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.

Идея создать PEPSI возникла в 2017 году и сначала имела политический подтекст. Дело в том, что Европейский центральный банк был обеспокоен вопросом суверенитета платежей в Европе. Банки волновали не только платежные системы США, но и возрастающее влияние Китая.

В прошедший вторник, 5 ноября, о PEPSI заговорил глава управления пластиковыми картами банка BNP Paribas Карло Боверо, во время конференции, которую организовал Revue Banque. Однако ни один европейский банк не дал комментариев по этому вопросу AFР.

Тем не менее, по информации источников, в создании новой платежной системы участвует большое количество французских банков, а также немецкий Deutsche Bank.