Европа сдалась. Bloomberg сообщил, что четыре покупателя оплатят газ в рублях

Десять покупателей российского газа открыли в Газпромбанке специальные счета, еще четыре согласились платить в рублях, сообщило агентство Bloomberg.

После того как «Газпром» приостановил 27 апреля поставки в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях, другие страны начали искать выход из ситуации. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна будет пополнять свой счет в Газпромбанке в евро, конвертировать эти деньги в рубли и переводить поставщику. К такой же схеме решили прибегнуть еще 10 европейских стран. Какие именно, источник агентства уточнять не стал. Известно только, что они уже открыли счета, пишет RT.

Кроме того, четыре государства согласились оплачивать газ в рублях. Опять же, какие именно эти страны Bloomberg не назвал, однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер уже объявил о соответствующем решении. Первые переводы в рублях должны состояться в конце апреля и мае, хотя графики платежей отдельных компаний не разглашаются.

Следующие отключения газа могут произойти во второй половине мая.