Деньги 09 декабря 2022, 13:46 Европа отстала. Путин сравнил безработицу в ЕС и ЕАЭС Президент России Путин: безработица в Евросоюзе в 7 раз выше, чем в ЕАЭС РИА «Новости»

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Безработица в странах Евразийского экономического союза сократилась на 18%. Теперь она в семь раз ниже, чем в Евросоюзе, объявил президент России Владимир Путин.

«В Евросоюзе безработица — 7%, то есть в семь раз больше, чем у нас», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

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По словам президента, за первые девять месяцев 2022 года уровень безработицы в ЕАЭС сократился на 18%, до 1,1% от общей численности рабочей силы. Владимир Путин назвал это одним из ключевых показателей состояния экономики и приличным результатом.

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Глава государства отметил, что совет в этом году эффективно работал и развивался, несмотря на нестабильную политическую ситуацию и волатильность рынков.

Российский лидер обратил внимание на то, что страны увеличили производство сельхозпродукции на 5,4%, объемы строительства — на 4,7%, инвестиций в основной капитал — на 6,6%.

Странам ЕАЭС удалось удержать инфляцию на оптимальном уровне. Владимир Путин привел в качестве примера Россию и сказал, что показатели ее экономики влияют на состояние других стран союза — к концу года рост цен составит 12,2%, в первом квартале 2023 года опустится до 5%.