Минфин впервые выплатил купоны по еврооблигациям в рублях

В России начал действовать новый порядок выплат по государственным еврооблигациям. Минфин перечислил по купонам 12,51 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году <…> и в 2047 году <…> в общей сумме 12,51 миллиарда рублей <…> получены платежным агентом по еврооблигациям», — объявили в министерстве.

Таким образом, Национальный расчетный депозитарий получил сумму, эквивалентную 234,85 миллиона долларов. Теперь обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг выполнены в полном объеме.

Владимир Путин 22 июня подписал указ о временном переходе на рубли для выплаты долгов по еврооблигациям. Деньги перевели на специальные счета для иностранных владельцев ценных бумаг. Кредиторы могут вывести их на счета в российских банках и конвертировать в валюту.