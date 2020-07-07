Еврокомиссия спрогнозировала спад экономики в мире

По данным RT, ранее Еврокомиссия прогнозировала снижение ВВП около 3%. «Спад мирового ВВП в 2020 году из-за пандемии окажется большим, чем мы ожидали весной, и достигнет 4%, восстановление начнется в 2021 году на уровне 5% ВВП», — озвучил Джентилони новые данные.