Еврокомиссия спрогнозировала спад экономики в мире
Спад мирового ВВП достигнет 4% в этом году, а восстановление на 5% начнется в 2021 году. Так считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Еврокомиссии.
По данным RT, ранее Еврокомиссия прогнозировала снижение ВВП около 3%. «Спад мирового ВВП в 2020 году из-за пандемии окажется большим, чем мы ожидали весной, и достигнет 4%, восстановление начнется в 2021 году на уровне 5% ВВП», — озвучил Джентилони новые данные.