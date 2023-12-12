Деньги 12 декабря 2023, 08:21 Еврокомиссия предложит забрать 15 млрд евро прибыли от замороженных активов России FT: ЕС рассчитывает получить с замороженных активов РФ 15 млрд евро для Украины Unsplash

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Евросоюз рассчитывает изъять 15 миллиардов евро доходов, полученных с замороженных активов России в зарубежных банках, и потратить их на помощь Украине. Такое предложение внесет Еврокомиссия, сообщил The Financial Times.

«Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, с целью сэкономить до 15 миллиардов евро в пользу Украины», — сообщил автор статьи.

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Чиновники вынесут на обсуждение схему из двух этапах. На первом поступления от активов Центробанка России положат на специальные счета, на втором начисленную на них прибыль переведут в общий бюджет Евросоюза. Такой механизм позволит зарабатывать до трех миллиардов евро ежегодно и 15 миллиардов за весь плановый период с 2023 по 2027 годы. Его запустят только после того, как получат одобрение всех членов Евросоюза.

Министры иностранных дел стран ЕС приехали на встречу в Брюссель. После нее 14 и 15 декабря пройдет саммит сообщества. Глава дипломатии Жозеп Боррель предложит нарастить помощь Украине и увеличить Европейский фонд мира.