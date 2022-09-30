Евросоюз призвали ограничить цены на весь импорт газа из России | 360°

Деньги 30 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Евросоюз призвали ограничить цены на весь импорт газа из России Еврокомиссар по энергетике Симсон призвала ограничить цены на весь импорт газа из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюзу следует ввести потолок цен на весь импорт газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она объяснила затягивание с решением разными ожиданиями стран — членов объединения, сообщил ТАСС.

«Ответ ясен: нам нужен потолок на весь российский газ», — сказала журналистам Кадри Симсон перед экстренным заседанием Совета ЕС.

Реклама

Ее спросили, почему ограничение обсуждают давно, но до сих пор не ввели. По словам чиновницы, европейские страны не пришли к одному решению — у них разные ожидания. Еврокомиссия пытается предложить такой пакет мер, который устроит всех.

Реклама

Симсон также подтвердила, что потолок цен на газ из России обсудят на заседании в Брюсселе.

Об идее Еврокомиссии ограничить цены не только на нефть из России, но и на газ сообщили СМИ. Евросоюз может ввести один вариант из двух: либо объявить о потолке цен, либо ограничить цены на топливо при выработке электричества, чтобы также снизить его стоимость. Альтернативу уже испробовали Испания и Португалия.

В случае с нефтью игроки рынка предупредили о рисках роста цен и обострения кризиса в самой Европе, в то время как Россия, наоборот, заработает на ее продаже больше, чем прежде.

0 0 0 0 0 0