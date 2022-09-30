Евросоюз призвали ограничить цены на весь импорт газа из России | 360°

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Евросоюз призвали ограничить цены на весь импорт газа из России

Еврокомиссар по энергетике Симсон призвала ограничить цены на весь импорт газа из России

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Евросоюзу следует ввести потолок цен на весь импорт газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она объяснила затягивание с решением разными ожиданиями стран — членов объединения, сообщил ТАСС.

«Ответ ясен: нам нужен потолок на весь российский газ», — сказала журналистам Кадри Симсон перед экстренным заседанием Совета ЕС.

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Ее спросили, почему ограничение обсуждают давно, но до сих пор не ввели. По словам чиновницы, европейские страны не пришли к одному решению — у них разные ожидания. Еврокомиссия пытается предложить такой пакет мер, который устроит всех.

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Симсон также подтвердила, что потолок цен на газ из России обсудят на заседании в Брюсселе.

Об идее Еврокомиссии ограничить цены не только на нефть из России, но и на газ сообщили СМИ. Евросоюз может ввести один вариант из двух: либо объявить о потолке цен, либо ограничить цены на топливо при выработке электричества, чтобы также снизить его стоимость. Альтернативу уже испробовали Испания и Португалия.

В случае с нефтью игроки рынка предупредили о рисках роста цен и обострения кризиса в самой Европе, в то время как Россия, наоборот, заработает на ее продаже больше, чем прежде.

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