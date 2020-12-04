Евроазиатский Инвестиционный Банк остался без лицензии

Центробанк отозвал лицензию у Евроазиатского Инвестиционного Банка. Одной из причин стало нарушение закона.

«Банк России принял такое решение <…> руководствуясь тем, что Евроазиатский Инвестиционный Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», — сказано на сайте регулятора.

ЦБ сообщил, что этот банк был убыточен с 2017 года. План восстановления финансовой устойчивости не раз направляли на доработку. Указывается, что одной из причин лишения лицензии стала вовлеченность бенефициара Евроазиатского Инвестиционного Банка и находящихся у него под контролем компаний в судебные разбирательства. Существовала угроза роста убытков организации и отсутствовала перспектива дальнейшей работы банка.

По данным ЦБ, Евроазиатский Инвестиционный Банк на 1 ноября 2020 года занимал 332 место по величине активов в банковской системе РФ.

Ранее эксперты назвали признаки того, что банк может потерять лицензию.