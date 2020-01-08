Евро впервые за два года упал ниже 68 рублей

На вечерних торгах курс рубля усилил рост к основным иностранным валютам. Исходя из данных Московской биржи, евро первые с 11 января 2018 года опустился ниже 68 рублей, доллар упал к минимумам с мая 2018 года.

Курс евро расчетами «завтра» на 21:33 по московскому времени среды снижался на 1,13 рубля — 68,03 рубля (при этом уже опускался до 67,96 рубля), доллар — на 0,64 рубля, до 61,19 рубля (уже доходил до 61,11 рубля), приводит данные биржи РИА «Новости».

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent также опускается на 3,57% — до 65,83 доллара за баррель.

При этом черное золото марки WTI взлетело в цене на 4,4%. Рост стоимости нефти этой марки произошел на фоне ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке. При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок.