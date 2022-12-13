Деньги 13 декабря 2022, 19:26 Евро впервые с весны превысил 67 рублей Московская биржа: курс евро на торгах поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейская валюта впервые с конца мая преодолела границу в 67 рублей, говорят данные Московской биржи. Так, евро сегодня поднималось на 70 копеек — до 67,07 рубля.

Скачок к рублю можно объяснить быстрым ростом евро на Форексе — выше 1,065 доллара. А это связано с новыми данным об инфляции в США.

Реклама

Исходя из ноябрьских итогов, потребительские цены там выросли на 7,1% в годовом выражении. Месяцем ранее этот показатель был выше — 7,7%. Это означает, что американская инфляция достигла минимальных значений с конца прошлого года. Поэтому эксперты ожидают ослабления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, именно она оказывает серьезное влияние на долларовый курс.

Реклама

Кроме того, курс рубля может снижаться на фоне новостей о принятии нового, девятого пакета антироссийских санкций от ЕС. Ожидается, что в черный список попадут 144 физических лица, пять телеканалов, несколько банков, а также начнет действовать эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор России.