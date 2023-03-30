Деньги 30 марта 2023, 17:32 Евро впервые с апреля 2022 года превысил порог в 84 рубля на торгах Мосбиржа: евро поднялся выше 84 рублей впервые с апреля 2022 года РИА «Новости»

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Евро на торгах впервые с 20 апреля 2022 года превысил отметку 84 рубля. Статистику привело РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Курс европейской валюты на 15:33 рос на 22 копейки — до 84,02 рубля. Таким образом, к уровню закрытия торгов увеличение составило 21,5 копейки.

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Доллар с расчетами «завтра» торговался по 77,10 рубля, потеряв шесть копеек. Юань опустился к 11,18 рубля — снижение составило две копейки.

Ранее проректор РАНХиГС доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе с «360» высказал мнение о том, почему банковская система России оказалась устойчивее западной. По его словам, этому помогла политика ЦБ РФ.

Регулятор принимал правильные решения, когда против страны начали вводить множество санкций. Среди мер, на которые пошел Банк России, было и повышение ключевой ставки до 20%.