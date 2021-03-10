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    10 марта 2021, 22:00

    Евро упал на открытии торгов

    Артур Блянихов

    После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Об этом сообщил RT.

    Курс европейской валюты упал на шесть копеек и подошел к отметке в 87,95 рубля. Доллар США подорожал на 12 копеек и составил 74,04 рубля.

    Аналитик Александр Розман выразил уверенность, что к началу апреля курс доллара укрепиться.

    «Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадет еще сильнее — к отметкам 80–85», — предположил специалист.