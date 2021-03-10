Евро упал на открытии торгов

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Об этом сообщил RT.

Курс европейской валюты упал на шесть копеек и подошел к отметке в 87,95 рубля. Доллар США подорожал на 12 копеек и составил 74,04 рубля.

Аналитик Александр Розман выразил уверенность, что к началу апреля курс доллара укрепиться.

«Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадет еще сильнее — к отметкам 80–85», — предположил специалист.