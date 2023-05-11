Деньги 11 мая 2023, 11:26 Евро стал стоить ниже 83 рублей впервые с 3 апреля Мосбиржа: курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 3 апреля Unsplash

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За один евро утром 11 мая дают чуть больше 82 рублей. Курс европейской валюты на Московской бирже опустился ниже 83 рублей в первый раз с 3 апреля 2023 года. Об этом говорят данные валютных торгов.

По данным на 09:58, курс евро терял 0,73%, он находился на уровне 82,94 рубля. Уже к 10:15 европейская валюта торговалась на уровне 82,93 рубля (−0,74%). По последним данным, курс доллара составлял 75,82 рубля (−0,32%), а курс юаня — 10,903 рубля (−0,48%).

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Накануне курс доллара упал ниже 76 рублей и торговался на уровне 75,97 рубля. Это произошло впервые с 23 марта текущего года. Евро стоил 83,44 рубля, китайская валюта — 10,97 рубля.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев оценил состояние американской экономики. По его мнению, в Соединенных Штатах в ближайшее время вряд ли случится дефолт. При этом Григорьев допустил, что американцы могут поднять потолок госдолга.