Евро прибавил в цене на открытии торгов

По данным издания, курс европейской валюты подскочил на 0,25 копейки и составил 70,3675 рубля. В свою очередь американский доллар не изменил своих показателей, оставшись после незначительных колебаний на отметке в 63,59 рубля.

Официальный курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: валюта ЕС — 70,5047 рубля, доллар США — 63,7244 рубля.