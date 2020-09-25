Евро показал рекордные значения с 2016 года

Иностранная валюта резко подскочила в цене. Евро подскочил до рекордного значения впервые с 2016 года.

Евро сегодня показал отметку 91,01 рубля — такое значение прежде на бирже видели в феврале 2016 года. Вместе с ним вырос и доллар. Сейчас его цена — 78,17 рублей. Столько доллар стоил в апреле 2020 года.

РИА «Новости» со ссылкой на экспертов пишет, что рубль мог подешеветь из-за сложной обстановки во внешней политике. На него действует нависшая угроза новых санкций, а также опасение второй волны коронавируса. Все это может ударить и по спросу на нефть и газ, считают экономисты, а это понизит валютную выручку России.

Еще один экономист объяснил РЕН ТВ, что курс рубля ослабило растущее число заразившихся коронавирусом.

«У биржевых игроков это вызывает опасение, что экономика нашей страны и других стран мира может быть закрыта в ближайшие месяцы. Если эти опасения станут реальностью, то это окажет давление на экономический рост», — уточнил эксперт.