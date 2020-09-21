Евро поднялся выше 90 рублей. Но это не отразится на жизни россиян

В повышении курса евро нет ничего неожиданного — это постоянное явление, которое происходит ежегодно. Точно спрогнозировать, когда рубль снова укрепится, трудно, однако переживать не стоит: такие краткосрочные явления никак не отразятся на жизни россиян.

Об этом «360» рассказал экономист Вячеслав Зайченко, Он отметил, что экономика России зависит исключительно от цен на энергоносители — основным индикатором рубля и его стоимости является котировка на фьючерсы на нефть Brent.

Зайченко подчеркнул, что сейчас стоимость Brent снизилась, а не упала.

Это снижение, не падение, не надо путать. Просто техническое снижение перед рядом факторов. Это всегда происходит, из года в год, и в этом году, перед четвертым кварталом, мы наблюдаем снижение Brent Вячеслав Зайченко.

Рубль реагирует к основным валютам — доллару и евро — и ослабевает, когда они растут. Когда он снова укрепит позиции, сказать трудно. Снижение может продлиться лишь до конца сентября, а может — до середины октября. При этом Зайченко отметил, что сильное снижение стоимости на нефть марки Brent может вызвать сильное ослабление рубля.

«Но такой четкой пропорции может и не произойти, то есть временные отрезки могут отредактироваться погодными какими-то условиями, сезонностью и спросом в четвертом квартале с контрактами на следующий год уже. Поэтому рубль может и не упасть так значительно — предпосылок для паники нет, это ожидаемо и прогнозируемо», — подчеркнул экономист.

При этом Зайченко отметил, что такие краткосрочные движения никак не скажутся на жизни граждан.

«Если у человека нет сбережений более 10 миллионов, то ему точно нечего переживать, он это не почувствует. Банальная продуктовая потребительская корзина реагирует, только если высокая цена по отношению к доллару или евро держится хотя бы больше месяца. Но такие краткосрочные скачки никак не влияют», — отметил он.

На бизнесе это ослабление рубля скажутся только в том случае, если предприниматель каждый месяц закрывает свою валютную выручку — конвертирует ее в рубли или за рубли покупает валюту.