Деньги 02 февраля 2023, 09:16 Евро открыл торги 2 февраля ростом выше 77 рублей Евро на торгах Московской биржи превысил 77 рублей Unsplash

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Евро на торгах Московской биржи 2 февраля превысил 77 рублей, побив максимум с начала года. Такие данные опубликовали на сайте площадки.

По данным на 08:00, европейская валюта торговалась по 77,06 рубля, ее максимум достигал 77,19 рубля. По сравнению с закрытием сессии 1 февраля доллар немного сдал, но все еще держится выше 70 рублей.

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На форексе евро поднялся до 1,102 доллара (+0,3%). Ранее он обновил рекорд апреля 2022 года, составив 1,1033 доллара, уточнило агентство «Прайм».

Рубль начал сдавать позиции в конце прошлого года. Первый зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК пояснил, что снижение национальной валюты связано с падением нефтяных цен до 84 долларов за баррель. В регуляторе тогда спрогнозировали, что курс рубля будет оставаться в диапазоне, в котором колеблется с конца мая 2022-го.