Евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года

Курс евро в первый раз с июля 2020 года опустился ниже отметки в 85 рублей утром 27 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Минимальная стоимость евро в утренние часы составляла 84,9 рубля, написал «Интерфакс». При этом доллар торговался на отметке в 72,6125 рубля. По последним данным, евро сейчас стоит 85,01 рубля, а американская валюта — 72,81 рубля.

Эксперты агентства заявили, что рубль укрепляется к евро и доллару 27 сентября вслед за нефтью. Она активно дорожает уже пятую сессию подряд.

«Поддержку котировкам черного золота оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса», — сказано в сообщении агентства.

Стоимость барреля североморской смеси марки Brent оказалась больше 79 долларов впервые с 23 октября 2018 года, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Утром 27 сентября цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре увеличилась на 1,2%, до 79,03 доллара, в декабре — на 1,14%, до 78,11 доллара. Нефть марки WTI дорожала до 75 долларов за баррель, но потом цена ушла немногим ниже данной отметки.