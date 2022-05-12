Евро на торгах упал до 67 рублей
Курс евро на торгах Мосбиржи снизился до 67 рублей
Европейская валюта на торгах Московской биржи потеряла 3,42 рубля, опустившись сразу до 67 рублей впервые за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные площадки.
В ходе торгов максимальный курс евро составлял 71 рубль, минимальный опустился до 67,01 рубля. Всего за день провели 9716 сделок на общую сумму 289 миллионов евро.
Курс доллара потерял в ходе торгов 2,45 рубля, опустившись до 64,74 рубля. Максимальный курс в ходе торгов американской валюты зафиксировали на уровне 67,41 рубля, минимальный — 64,59 рубля.
Всего участники торгов провели 40 523 сделки на общую сумму 946 миллионов долларов.
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро началось с середины марта, когда Центробанк ввел валютный контроль. Спрос на иностранные деньги снизился, а экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.
Президент России Владимир Путин заявил о лучшей динамике роста рубля среди других валют мира.