Курс национальной валюты Европы может подняться до 120 рублей. Однако на данный момент прогноз более оптимистичный, заявил Ura.ru экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко.

Накануне, 7 апреля, курс доллара поднялся до 78 рублей. Подобный показатель можно увидеть впервые в этом году. Движется вверх и европейская валюта.

«Коридор движений по доллару составляет 81 рубль. Это потолок экономически справедливой цены, в рамках которого допустим рост доллара к рублю. У евро это 100 рублей. В рамках данных максимумов это не повод для паники. Если рубль вырастет выше 80 рублей и закрепится на этих уровнях хотя бы неделю, это будет говорить о том, что потенциал ослабления рубля и роста доллара составит до 90 рублей к доллару и до 120 рублей к евро», — разъяснил Зайченко.