Деньги 09 декабря 2023, 23:36 Евро или гонконгский доллар? Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения Экономист Зарипов: в доллары и евро вкладываться опасно Freepik

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Традиционные для россиян сбережения в долларах и евро уже не представляются безопасными специалистам финансового рынка. В какие валюты выгодно вкладываться сегодня, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов в интервью «Газете.Ru».

Проблема американской и европейской валют в том, что активы россиян могут заморозить власти «недружественных» стран. Кроме того, российские банки вводят комиссии и другие ограничения на операции с этими валютами.

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При покупке валюты надо определиться с целью этой операции. Если иностранные деньги нужны на поездку или разовые переводы, то большую сумму покупать не стоит. Другое дело — накопления.

«Если валюта используется для формирования накоплений, нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — объяснил Зарипов.

По словам экономиста, эти валюты стабильны, а спрос на них растет на фоне развития сотрудничества России с ОАЭ и Гонконгом. Эксперт добавил, что наименее надежными валютами можно назвать казахстанские тенге, турецкие лиры и индийские рупии.

И все же основную часть сбережений Зарипов посоветовал хранить в рублях. А меньшую — в нескольких иностранных валютах. Причем лучше покупать не просто банкноты, а ценные бумаги или облигации.

Экперт добавил, что доллары США теряют популярность у россиян.

«И достаточно быстро — в 2024–2025 году — при продолжающихся санкциях и схожих политических условиях россияне откажутся от доллара, заместив его стабильными валютами дружественных стран», — выразил уверенность Ильяс Зарипов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход на расчеты в национальных валютах в международных платежах ускорится. По его мнению, финансовая система, в основе которой лежат доллар и евро, дискредитировала себя.