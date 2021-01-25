Евро и юань назвали наиболее выгодными валютами для россиян

«Мы ожидаем, что ФРС США будет реализовывать политику „слабого доллара“. Мы предполагаем, что вложения в евро могут принести больший доход, чем в долларах», — рассказал управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Он отметил, что инвесторам в текущем году нужно избегать слабых валют развивающихся стран. Речь идет о турецкой лире. Также, по словам эксперта, не стоит забывать про стабильный швейцарский франк. Но выгодно купить его или продать, скорее всего, не удастся.

Инвестиционный стратег компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев считает, что в текущем году желательно обратить внимание на австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо.

Начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров рассказал, что наиболее подходящим временем для покупки доллара может быть первая половина февраля, а также середина весны. Курсовыми ориентирами являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар.