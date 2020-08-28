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    28 августа 2020, 14:04

    Евро и доллар выросли на торгах

    Алена Макаренко

    На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по сравнению с показателями вечером ранее. Об этом сообщила «Свободная пресса».
    Евро и доллар выросли на торгах

    По данным на 10:00, доллар стоил 74,57 рубля. Это на 32 копейки меньше, чем вечером в четверг, 27 августа. Потом американская валюта начала расти и через час поднялась до 74,73 рубля.

    В свою очередь, курс евро не изменился. Утром курс валюты Евросоюза составлял 88,51 рубля. В дальнейшем евро также начал расти и к 11:00 стоил 88,88 рубля.

    Официальный курс валют, установленный Центробанком, составил 75,23 рубля за доллар и 88,99 за евро.

    Новости SMI.FM