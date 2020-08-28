Евро и доллар выросли на торгах

По данным на 10:00, доллар стоил 74,57 рубля. Это на 32 копейки меньше, чем вечером в четверг, 27 августа. Потом американская валюта начала расти и через час поднялась до 74,73 рубля.

В свою очередь, курс евро не изменился. Утром курс валюты Евросоюза составлял 88,51 рубля. В дальнейшем евро также начал расти и к 11:00 стоил 88,88 рубля.

Официальный курс валют, установленный Центробанком, составил 75,23 рубля за доллар и 88,99 за евро.