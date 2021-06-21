Евро и доллар прибавили на открытии торгов

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Об этом сообщила «Газета.ru».

Курс европейской валюты поднялся на 22 копейки и составил 86,6 рубля. Американский доллар подорожал на 17 копеек и подошел к отметке в 73,02 рубля, обновив тем самым максимум с 8 июня.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что опасно вкладывать в криптовалюты.

«Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае вот сюда точно не нужно», — подчеркнула глава регулятора.