Деньги 04 августа 2023, 20:02 Евро и доллар обновили максимумы весны 2022 года Курс доллара на московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с весны 2022 года

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Доллар, евро и юань в ходе торгов на Московской бирже обновили максимальные показатели весны прошлого года. Как свидетельствуют данные площадки, курс американской валюты преодолел показатель в 96 рублей, евро поднялся выше 106 рублей, максимальный показатель китайской валюты достигал 13,52 рубля.

Средний курс доллара стабилизировался только к закрытию торгов и немного опустился ниже максимального показателя, остановившись на отметке 95,89 рубля. Но в ходе торгов американская валюта уверенно преодолевала следующий уровень и достигала 96,2 рубля за доллар.

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Рубль немного отыграл свои позиции и по отношению к евро. На момент закрытия Московской биржи валюта торговалась на уровне 105,61 рубля. Но в ходе торгов максимальный показатель достигал 106,02 рубля.

Курс китайского юаня остановился на 13,33 рубля, потеряв набранный за день разгон, который позволил ему вырасти 13,26 рубля. В последний раз такой уровень китайская валюта достигала в апреле 2022 года.

Главные причины придавившего рубль резкого валютного ралли остались прежними: высокий спрос на валюту со стороны импортирующих товары компаний столкнулся с дефицитом валюты из-за ухода западных фирм, выводящих деньги, а также с сокращением поступлений за счет нефтегазовых доходов.