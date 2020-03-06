Евро и доллар достигли годовых максимумов

Курс евро и доллара начал расти с открытия торгов на Московской бирже. Сегодня обе валюты достигли годовых максимумов: евро превысил отметку в 77 рублей впервые с января прошлого года. Доллар поднялся выше 68 рублей. Такой курс у него был 4 января 2019 года.

При открытии сегодняшних торгов минимальный курс европейской валюты составлял 76,93 рубля, но по данным на 13:25 курс вырос до 77,01 рубля.

Доллар пошел в рост еще в минувший четверг. Во время открытия биржи в пятницу американскую валюту можно было купить за 67,93 рубля. Сейчас за один доллар просят 68,2 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов также снизился по сравнению с данными закрытия прошлой сессии. Падение составило 1,67% — до 2769,66 пункта. Индекс РТС упал на 2,55% и составил 1290,08 пункта.