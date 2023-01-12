Деньги 12 января 2023, 13:33 Евгений Смирнов рассказал о шансах Китая спасти мировую экономику от глубокой рецессии

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Китай восстанавливается после постковидных ограничений и может своим подъемом спасти всю мировую экономику. Об этом Lenta.ru рассказал доктор экономических наук, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов.

По его словам, в настоящее время КНР проводит политику реформирования, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Главным образом она направлена на повышение открытости. Также китайские власти придерживаются «двойной циркуляции». С одной стороны, они укрепляют и увеличивают свое присутствие в мире, с другой — стимулируют внутреннюю экономику, наращивая ее объемы и частный капитал в ней. И в итоге эти меры поддержат мировой баланс.

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«По всей видимости, в ближайшие годы экономический рост в Китае вряд ли превысит 5%, однако даже таких темпов роста будет достаточно для того, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву, чтобы она не скатилась в глубокую рецессию», — объяснил Евгений Смирнов.

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