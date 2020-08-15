«Этого нельзя позволить России». Японцев возмутила новая монета

Монета из недрагоценного металла вышла в оборот тиражом два миллиона экземпляров. На ней изображена памятная стела советским воинам — освободителям Курил, установленная в Петропавловске-Камчатском.

Новость собрала много комментариев, в основном информацию восприняли отрицательно.

«Нельзя позволить России выпускать такие „\юбилейные монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!» — возмутился пользователь с ником Tokumei.

А пользователь tim заявил, что выпуск монеты — «еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией». Поэтому, по его мнению, Япония должна реагировать хладнокровно.

Читатель per предложил выпустить еще одну юбилейную монету, на этот раз в память о победе над РФ в Русско-японской войне.

Интернет-пользователь bou настроен более пессимистично. Он уверен, что Россия все равно не вернет территории. Москва не отреагирует на заявления Токио о противозаконных действиях России. По его словам, психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. «И ничего с этим не поделаешь!» — добавил читатель.

Япония по-прежнему претендует на Курильские острова, хотя они официально закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны, напомнил «Царьград». Власти оспаривают территориальную принадлежность Кунашира, Шикотана, Итурупа и группы островов Хабомаи.