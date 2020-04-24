Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarket, считает, что лучше занять у друзей или родственников, чем общаться к микрокредитам.

«Это водоворот, из которого выплыть очень сложно. Гораздо продуктивнее будет начать с сокращения потребностей. Кризис — не время для дорогих покупок. Стоит внимательно рассмотреть свой бюджет: размер дохода и расходов, проанализировать, от чего можно отказаться, на чем сэкономить и т.д», — пояснил эксперт.

Он посоветовал снизить затраты, а не брать кредиты. Так как, потеряв работу, человек не сможет выплачивать долг, но все еще будет должен. А если средства были взяты под залог, имущество можно потерять.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», считает, что зачастую кредит не только не помогает закрыть дыры в бюджете, но и создает новые. Кредит следует брать в том случае, если у вас есть четкий план погашения долга с гарантированным возвратом.