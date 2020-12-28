Россияне считают важным финансово поддерживать родителей. Но делают это только 44%

Исследование показало, что чаще всего о финансовой поддержке родителей говорят жители Оренбурга, Кирова, Махачкалы, Томска и Кемерова. Средний размер ежемесячной помощи оценили в 10,3 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге данные выше 15 тысяч рублей и 15,3 тысячи рублей соответственно.

Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий отметил, что реальная ситуация полностью другая. Доля тех, кто дает деньги пожилым родителям составил всего 44%, а средняя сумма оказалась в два раза ниже: 5,5 тысяч рублей в месяц.

Самые крупные суммы, которые дети дают родителям, зафиксировали в Санкт-Петербурге — 15 тысяч рублей, Москве — 14,8 тысячи рублей, Ростове-на-Дону — 8,8 тысячи рублей, Краснодаре — 8,5 тысячи рублей. Чаще всего помогают родителям жители Казани, Махачкалы, Тольятти, Челябинска и Ярославля.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек от 18 до 50 лет в 37 городах России.

Опрошенные эксперты заявили, что необходимость финансово поддерживать родителей продиктована уровнем пенсий. Деньги от детей позволяют довести объем денег до среднего уровня по региону.

Объяснили они и большую сумму поддержки среди жителей Санкт-Петербурга. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что причина кроется в том, что доходы в северной столице ниже, а цены московские. Поэтому пожилые люди нуждаются в большей финансовой поддержке детей, чтобы сохранить достойный уровень жизни.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль отметила, что рост поддержки старшего поколения заметно вырос во время пандемии, когда пожилые граждане столкнулись с ограничениями на передвижение. Поэтому дети занимались доставкой продуктов, помогали совершать интернет-покупки и осваивать гаджеты.